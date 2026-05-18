Волгоградская область подтянулась в рейтинге регионов по границе бедности?

Самая низкая граница бедности в Мордовии — 13 447 рублей в месяц.
Уровень границы бедности в разных регионах России значительно разнится. Если на Камчатке он составляет 32 280 рублей, то в Северной Осетии — 14 691 рубль.
Где в э том рейтинге Волгоградская область и как изменилась ситуация в регионе в 2025 году по сравнению с годом предыдущим, выяснили аналитики «ПромРейтинг».
В десятку регионов с самым высоким показателем границы бедности вошел кроме Камчатки Ненецкий автономный округ, где значение границы бедности достигло 30 725 рублей в месяц. На третьем месте — Чукотка с 30 215 рублей. Замыкает ТОП-10 регионов-лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь показатель составляет 22 665 рублей.
Волгоградская область входит в десятку регионов с самым низким показателем границы бедности и занимает в ней пятое место. Тем не менее аналитики отмечают прогресс — по сравнению с 2024 годом регион поднялся на два пункта. В 2025-м показатель составил 14 353 рубля в месяц, на 8,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Самая низкая граница бедности в Мордовии — 13 447 рублей в месяц.