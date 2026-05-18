Два крупных турнира по кудо состоялись в Нижнем Новгороде

Соревнования проходили во Дворце спорта «Юность».

Источник: Нижегородская правда

Два крупных турнира по кудо состоялись в Нижнем Новгороде. Оба они проходили во Дворце спорта «Юность». Сначала разыгрывались медали Кубка Победы, свои умения демонстрировали юные кудоисты. А затем на татами выходили соискатели наград Кубка России.

Кубок Победы был приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также посвящён памяти кавалера четырёх орденов Мужества, младшего сержанта Дмитрия Клюквина. Воспитанник Нижегородской федерации кудо, в 2023 году он отдал свою жизнь при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

Соревнования собрали спортсменов из 13 регионов, и первое место в общекомандном зачёте заняла сборная Нижегородской области. Лучшим кудоистом состязаний организаторы назвали нашего Валерия Морозова, лучшим тренером — его наставницу Екатерину Папаву.

Турнир состоялся при поддержке Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках национального спортивного марафона «Сила России».

На следующий день, также во Дворце спорта «Юность», выявлялись призёры 19-го Кубка страны. Он проходил под знаком 15-летия нижегородского областного отделения Федерации кудо России.

В общекомандном зачёте наша сборная расположилась на второй позиции. Выше всех поднялись гости из Ярославской области, тройку лучших замкнули бойцы из Москвы. Золото для Нижегородского региона завоевали Павел Грачёв, Никита Орехов и семикратный чемпион России Руслан Меджидов. Серебро — у Даниила Алексеева и Юлии Негановой, бронза — у Екатерины Войтех. Как и на чемпионате страны 2026 года, лучшим спортсменом был признан Руслан Меджидов, лучшим тренером — его наставник Ника Папава.

