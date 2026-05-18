В Цимлянске прошла торжественная церемония открытия обелиска строителям Цимлянского гидроузла после капитального ремонта. О данном событии сообщили представители местной администрации.
Как отмечается в официальном релизе, памятник, увековечивший подвиг тех, кто внёс решающий вклад в возведение гидротехнического сооружения, прошёл комплексное обновление. В частности, были отреставрированы скульптурные композиции, заменена облицовка, смонтирована система видеонаблюдения, а также приведена в порядок территория вокруг монумента.
В памятной церемонии приняли участие представители различных сфер: ветераны строительства, руководители предприятий и учреждений, а также местные жители. Выступающие подчеркнули значимость бережного отношения к историческому наследию и выразили признательность всем специалистам, причастным к восстановлению мемориала.
Напомним, что Цимлянская гидроэлектростанция начала свою работу в 1954 году. Объект входит в состав Волго-Донского судоходного канала и по праву считается одним из знаковых инфраструктурных проектов советского периода.