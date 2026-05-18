Власти Ростовской области пообещали помочь семьям с арестованными участками в Ольгинской

Одной из ключевых тем стала ситуация в станице Ольгинской Аксайского района, где около 150 семей столкнулись с проблемами при строительстве жилья. По данным областного правительства, земельные участки были приобретены у частного предпринимателя, в отношении которого правоохранительные органы расследуют уголовное дело о незаконной передаче земли. В настоящее время на участки наложен арест. Власти региона заявили о намерении проработать механизмы поддержки жителей в рамках действующего законодательства.