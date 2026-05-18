В Подмосковье к 1 сентября откроют шесть новых школ

«К 1 сентября откроем в Подмосковье 6 новых школ и 48 после капремонта. Более 31,6 тыс. ребят смогут учиться в современных и комфортных условиях. При этом отдельное внимание уделяем благоустройству прилегающих территорий», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс».
Воробьев рассказал, что новые школы появятся в ЖК «Новые Островцы» в Люберцах, в микрорайоне Опытное поле в Котельниках, а также в Бронницах, Подольске и Солнечногорске.
Он добавил, что среди 48 школ, которые будут открыты после капремонта, 36 приводятся в порядок по президентскому проекту «Молодежь и дети».
«Больше всего объектов обновляем в Серпухове, Щелково, Орехово-Зуевском и Пушкинском округах. Самый крупный ремонт — в гимназии № 5 в Дзержинском. Здесь обновим два учебных корпуса и бассейн, обустроим спортивное ядро и благоустроим территорию», — поделился Воробьев.