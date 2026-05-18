Чиновники Волгограда поставили на счётчик парковку возле Центрального кладбища

В Волгограде завершаются работы по организации платных парковок еще на 11 улицах. С 16 июня владельцам автомобилей придется платить за оставление транспорта на участках улиц в Центральном и Дзержинском районах.
Улицы Волгограда, где монетизируют парковку:
ул. Советская,
ул. Чуйкова,
ул. Соколова,
ул. Порт-Саида, Гагарина,
ул. 13-й Гвардейской,
ул. Наумова,
ул. Пражской,
ул. Володарского,
ул. Карла Либкнехта,
ул. Набережной им.62-й Армии.
Как сообщили в администрации Волгограда, здесь уже установлены дорожные знаки и информационные щиты, нанесена специальная разметка синего цвета.
Напомним, что ул. Карла Либкнехта расположена в Дзержинском районе, а парковочные места, на которых решили зарабатывать в мэрии Волгограда, традиционно использовались горожанами, приезжавшими проведать усопших, захороненных на Центральном кладбиже. Поставили на счетчик чиновники и парковки возле МКД по указанной улице, а также возле сетевых магазинов.
Жители улиц Ингульской и Кубинской, прилегающих к Центральном кладбищу, теперь опасаются наплыва автомобилей возле своих домов.
— Кроме того, возникает риторический вопрос: думали ли в городской администрации о тех дедулях и бабулях, которые приезжают проведать родных? Им теперь, чтобы не платить за парковку, придется парковаться подальше и шагать подольше до могилок, — резюмируют жители Дзержинского района Волгограда.
Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в мэрию Волгограда с просьбой уточнить, у каких еще городских кладбищ в городе парковка станет платной ближайшее время.
Напомним, о том, что платные парковки появятся в Дзержинском районе Волгограда около Димитриевского кладбище стало известно еще в марте этого года. В Дзержинском и Центральном районах планируется создать еще 47 стоянок на 1645 машиномест. Мэрия планирует заработать на этом за год около 118 миллионов рублей с учетом штрафных санкций.