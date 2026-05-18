В России появилась новая технология оплаты проезда в метро

Сбер в партнёрстве с региональным транспортным оператором Нижегородской области «Ситикард» запускает сервис «Геопэй» Сбер2B для оплаты проезда в метро.
У жителей и гостей Нижнего Новгорода появился новый способ оплаты с использованием сервиса «Геопэй», он доступен на всех станциях нижегородского метро с 18 мая. С решением, которое предоставляет новая бизнес-группа Сбер2B, можно оплачивать поездку без передачи наличных и прикладывания банковской карты к терминалу — достаточно смартфона с доступом в интернет. Трёхстороннее соглашение о развитии цифровых сервисов оплаты в транспорте Нижнего Новгорода было подписано на конференции ЦИПР.
Оплата осуществляется через популярный картографический сервис 2ГИС, который выступает технологическим партнёром проекта, в соответствии с утвержденным регулируемым тарифом на разовую поездку. Чтобы воспользоваться сервисом, можно выбрать любой удобный способ: построить маршрут в приложении, открыть меню «Проезд» или зайти в профиль — в каждом из этих разделов доступна оплата любой банковской картой. После оплаты приложение сформирует QR-код, он действует до конца текущего дня и его можно использовать в любое время. На турникете станции метро экран телефона с QR-кодом нужно поднести к считывателю на боковой панели — на дисплее загорится зелёная стрелка, а на турникете — зелёный сигнал для прохода пассажира.
Пётр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка:
«С января 2025 года Сбер развивает технологию оплаты общественного транспорта по геопозиции — она уже запущена в 14 городах страны и позволяет легко рассчитываться за поездки на автобусах, трамваях и троллейбусах. Нижний Новгород стал первым городом в России, в котором мы адаптировали эту технологию для оплаты проезда в метро. Сейчас пассажиры могут воспользоваться различными способами оплаты — новая технология расширяет выбор и позволяет жителям и гостям города оплачивать поездки в привычном приложении, экономить время и удобнее планировать расходы. Это ещё один шаг к тому, чтобы сделать городскую среду более удобной и технологичной для каждого».
Леонид Лишневецкий, генеральный директор Сбер2B:
«Оплата проезда с помощью сервиса Сбер2B дополняет уже существующие способы оплаты проезда, а пассажир всегда сможет выбрать наиболее комфортный для себя вариант прохода через турникет. “Геопэй” Сбер2B позволяет выстроить единый клиентский путь пассажира при оплате проезда в общественном транспорте в домашнем или гостевом регионе присутствия — в привычном цифровом формате, без лишних действий и переключений между сервисами. Проект реализован в партнёрстве с участниками транспортной экосистемы региона и открывает основу для дальнейшего масштабирования цифровой оплаты на других видах городского транспорта».
Леонид Самухин, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области:
«Для большего комфорта пассажиров стараемся предоставить возможность выбирать способы оплаты проезда. Теперь пассажирам метро не нужно будет тратить время на то, чтобы достать карту. В конечном счете это уменьшает время, которое пассажиры тратят перед турникетом, уменьшает очереди, и это просто удобно».