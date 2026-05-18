Легенды советской музыки: четыре концерта, чтобы с головой погрузиться в ностальгию

Источник: Клопс.ru

Советская музыка повлияла на многие поколения жителей нашей страны. Произведения, созданные несколько десятилетий назад, продолжают радовать слушателей и сегодня. «Клопс Афиша» рассказывает о концертах, которые помогут погрузиться в атмосферу прошлого.

1. «Ты моя мелодия».

21 мая, 18:00; кафе «Солёная ворона».

Музыкально-гастрономический вечер посвящён творчеству Муслима Магомаева. Гостей приглашают посетить камерную музыкальную гостиную, где прозвучат любимые хиты советской эстрады. Выступает вокалист Владимир Гудожников.

После концерта гостей ждёт авторский ужин от шеф-повара, включающий салат, горячее блюдо и десерт, а также фирменный марципановый кофе. Он входит в стоимость билета.

2. «Микаэл Таривердиев. Я просто живу».

22 мая, 19:00; Кафедральный собор.

Концерт основан на книге композитора Микаэла Таривердиева. Цитаты выбраны при участии вдовы композитора и художественной руководительницы Кафедрального собора Веры Таривердиевой.

Слушателям предложат музыкально-литературную композицию, которая проведёт их через все этапы жизни великого музыканта. В концерте примут участие актёр Вениамин Смехов и пианист Алексей Гориболь.

3. «Мелодии киностудии Горького».

31 мая, 15:00; Калининградский областной историко-художественный музей.

Концерт представляет Калининградский областной оркестр русских народных инструментов.

В программе — музыка из классических советских фильмов: «Морозко», «Дело было в Пенькове», «Разные судьбы» и других картин, чьи саундтреки многие помнят с детства. Прозвучат в том числе произведения композиторов Никиты Богословского, Альфреда Шнитке, Кирилла Молчанова.

4. «Когда цвели сады».

21 июня, 16:00; «Янтарь-Холл».

В исполнении лауреатов международных конкурсов прозвучат известные композиции советских лет. В программе — песни Анны Герман, Валентины Толкуновой, Людмилы Сенчиной, а также музыка из культовых фильмов.

Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».