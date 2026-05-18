Ежегодная детская барахолка состоится в сквере Свердлова 6 июня

6 июня в сквере Свердлова в Нижнем Новгороде пройдет ежегодная детская барахолка, посвященная Дню защиты детей. Об этом сообщили организаторы фестиваля «Столица закатов» в соцсетях.
В программу традиционной детской барахолки войдут настольные игры, мастер-классы по созданию брелоков, коллажей из журнальных вырезок и световых арт-объектов.
Любители спорта смогут поиграть в бадминтон, поучаствовать в скакалка баттле или детской йоге. Также в сквере пройдет спектакль театра кукол «Страна чудес» и выступление выпускников курса «Диджеинг. Дети» ЦЦК «Высота» вместе с нижегородскими диджеями.
Кроме того, для гостей откроются специальные интерактивные зоны, где можно будет сделать блеск-тату, креативные прически и укладки. На фудкорте предложат сладкую вату, лимонады и горячую кукурузу.
6+
