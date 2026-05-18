В Красноярске стартовал международный кинофестиваль «Герой»

В Красноярском крае стартовал IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой».
Показы продлятся до 22 мая в Красноярске, Норильске, Уяре, Дивногорске и поселке Курагино. Главной площадкой фестиваля в краевом центре стал кинотеатр «Синема Парк».
В этом году в программу вошли 109 картин из 27 стран мира, включая Китай, Бразилию, Францию и Германию. При этом 59 лент покажут в России впервые. Иностранные фильмы представят на языке оригинала с русскими субтитрами, а после сеансов авторы проведут обсуждения со зрителями. Для этого в регион приехали режиссеры, актеры, сценаристы и продюсеры из Китая, Узбекистана и разных городов РФ.
Президент кинофестиваля Владимир Грамматиков во время открытия поблагодарил руководство города и края за поддержку проекта.
«В то время как многие фестивали закрываются, этот разросся и территориально, и жанрово. Приходите в кинотеатры, смотрите семейное кино, ведь оно требует обсуждения после просмотра. Когда выйдя из зала, бабушка, дедушка, дети и внуки обсуждают какую-то проблему, нет ничего более ценного и радостного для нас. Это и есть главный результат нашего непростого труда», — отметил Владимир Грамматиков.
