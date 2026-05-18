Участник обмана более 300 клиентов воронежских юрфирм остался на свободе

Центральный райсуд Воронежа признал юриста Никиту Аникеева виновным в участии в обмане более 300 клиентов местных правовых фирм (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде и в облпрокуратуре, ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 800 тыс. руб. За потерпевшими признано право на удовлетворение исков, которые переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.