«Поезд несется очень быстро»

Представившаяся как «федеральный эксперт по работе с трендами» Ольга Еремина предложила бизнесу отказаться от попыток предсказывать будущее: «Мы входим в новый экономический цикл, где нет правил — их придется создавать каждому из вас», — заявила она и предостерегла от погони за тотальной автоматизацией, назвав это ловушкой. «Я видела много бизнесов, которые с флагом и горящими глазами говорили, что мы сейчас все автоматизируем и как оно полетит. Поверьте, летело оно сильно, быстро и вниз», — поделилась опытом эксперт. Роль искусственного интеллекта, по ее словам, — не заменить человека, а дополнить.