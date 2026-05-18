«Поезд несется очень быстро»

Открывая на сцене государственного театра танца «Казаки России» так называемую «визионерскую сессию», заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов обозначил текущее состояние регионального малого предпринимательства. По его словам, в области зафиксирован исторический рекорд по числу субъектов МСП, однако структура бизнеса вызывает тревогу: доля торговли составляет 34%, что делает сектор уязвимым на фоне роста маркетплейсов, тогда как обрабатывающих производств — лишь 6,5%. При этом он подчеркнул значимость МСП для экономики региона.
«В этом году чуть меньше 23% всех налоговых доходов бюджета — это малый бизнес. Практически каждый четвертый рубль доходов бюджета мы получаем от малого бизнеса», — заявил господин Курбатов.
Главными вызовами для предпринимателей замгубернатора назвал высокую ключевую ставку (оживление спроса, по его прогнозу, начнется при ставке ниже 12%), снижение прогноза роста ВВП до 0,4% в 2026 году и растущую фискальную нагрузку. Отдельно он остановился на риске возвращения западных брендов. «Давайте подумаем, если вернутся иностранные компании, что мы будем делать, насколько мы конкурентоспособны?», — задался вопросом господин Курбатов.
Важную веху для предпринимателей, касающуюся внедрения современных технологий, отметил в своем выступлении директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед. Он начал выступление с исторической параллели, рассказав, как в середине 1990-х годов кассиры отказывались работать с калькуляторами, предпочитая использовать счеты. Сегодня, убежден господин Меламед, ситуация повторяется с искусственным интеллектом. «Сейчас очень важный момент — время высоких ставок, и я говорю не только о кредитовании», — отметил Сергей Меламед, добавив, что нужен не выжидательный, а проактивный запрос на постоянное развитие.
Представившаяся как «федеральный эксперт по работе с трендами» Ольга Еремина предложила бизнесу отказаться от попыток предсказывать будущее: «Мы входим в новый экономический цикл, где нет правил — их придется создавать каждому из вас», — заявила она и предостерегла от погони за тотальной автоматизацией, назвав это ловушкой. «Я видела много бизнесов, которые с флагом и горящими глазами говорили, что мы сейчас все автоматизируем и как оно полетит. Поверьте, летело оно сильно, быстро и вниз», — поделилась опытом эксперт. Роль искусственного интеллекта, по ее словам, — не заменить человека, а дополнить.
Все спикеры визионерской сессии в своих выступлениях так или иначе упоминали необходимость внедрения современных технологий и искусственного интеллекта в бизнес-процессы. С учетом актуальности темы особенно активное внимание аудитории было привлечено к следующей сессии — «Искусственный интеллект для бизнеса», где спикеры перешли от общих трендов к конкретным кейсам и предупреждениям.
Заместитель губернатора Сергей Курбатов, выступивший также и на этой сессии, привел примеры реального использования ИИ-агентов в Липецкой области. В сфере ЖКХ бот анализирует чаты многоквартирных домов и сигнализирует управляющим компаниям о проблемах раньше, чем жители успевают обратиться в Госжилинспекцию. «Количество жалоб упало на 30%. Модель уверенно проводит 97% операций автоматически», — пояснил господин Курбатов, однако предупредил о возможных рисках. «В одном из случаев агент полностью удалил базу данных организации. Это у него заняло девять секунд. Помните, это супер небезопасная история».
Основатель липецкой IT-компании «Онсофт» Алексей Фарафонов отметил резкое падение порога входа в использование ИИ для бизнеса: «Раньше надо было нанять дата-сайентистов, купить дорогостоящее оборудование, нужен был IT-отдел. Сейчас достаточно дешевой подписки на YandexGPT, GigaChat». По его словам, ИИ перестал быть игрушкой и стал рабочим инструментом. «Где-то в течение полугода останется две группы: те, кто интегрировал ИИ и может кратно масштабироваться без линейного увеличения штата, и те, кто упустят эту возможность», — выразил уверенность эксперт.
Управляющий партнер московской IT-компании BizApps Анна Надобных согласилась с актуальностью внедрения искусственного интеллекта и заявила, что человеческих ресурсов для дальнейшего масштабирования бизнеса уже недостаточно. «ИИ как технология служит тем самым ресурсом, который может обеспечивать дальнейший рост, кратно превышающий текущий, к тому же с меньшими затратами», — пояснила она, но предостерегла от иллюзий. «ИИ вместе с автоматизацией — это огонь, который может как зажечь, так и спалить».
Она призвала предпринимателей не ждать идеального момента. «Многие говорят: “давайте подождем, технологии развиваются каждый месяц”. Так не будет. Те, кто сейчас этим занимаются, делают ошибки, но они уже в процессе. Сейчас последний момент, чтобы запрыгнуть в этот вагон, дальше будет невозможно догнать, поезд несется очень быстро», — резюмировала Анна Надобных.
В ходе сессии участники сформулировали практическую инициативу, поддержанную модератором сессии: речь шла о необходимости создания государственных краткосрочных курсов по практическому внедрению ИИ в бизнес. Завершая сессию, спикеры сошлись во мнении, что искусственный интеллект перестал быть технологией будущего — это инструмент текущего дня, который требует немедленного освоения. Те, кто начнут первыми, получат конкурентное преимущество.