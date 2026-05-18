Нижегородцам рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать без стажа

Граждане России, не имеющие подтверждённого трудового стажа, вправе рассчитывать лишь на социальное обеспечение по достижении пенсионного возраста. Оно назначается позже страховой пенсии: в этом году женщины могут получить его с 64 лет, мужчины — с 69. Об этом в беседе с RT рассказала Ольга Епифанова, экс-сенатор и арбитражный управляющий Минюста России.
Она также отметила, что с 1 апреля 2026 года фиксированный размер социальной пенсии составит 9424,12 рубля. Средний размер выплат будет около 16 569 рублей. Эти деньги поступают из федерального бюджета и не связаны с трудовым стажем или количеством пенсионных баллов.
Социальная пенсия имеет несколько ключевых особенностей. Во-первых, она регулярно индексируется. Во-вторых, если начисленная сумма окажется ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания, государство автоматически доплатит до нужного уровня.
Важно помнить, что социальная пенсия не предоставляется работающим гражданам. Трудоустройство лишает права на эту выплату и доплату до минимума.
