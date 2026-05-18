Беспрозванных: нам удалось зафиксировать падение коэффициента рождаемости

Властям Калининградской области в 2024 году удалось стабилизировать коэффициент рождаемости, и теперь его падение нужно остановить и добиться роста рождаемости. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на заседании правительства области 18 мая.
«Благодаря инициативам и тем мерам поддержки, которые у нас были в течение этих двух лет, изменился коэффициент рождаемости. Впервые за долгое время в 2024 году он стабилизировался. В 2025 году нам удалось зафиксировать падение этого показателя на том же уровне», — сообщил губернатор, обратив внимание, что подобный результат в течение двух лет подряд — «это не случайность». Он поручил социальному блоку правительства рассмотреть меры, которые позволили бы не просто остановить падение коэффициента рождаемости, а «вырастить его».
Напомним, в декабре 2025 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Калининградскую область в числе регионов, где выросла рождаемость. Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что в Калининградской области удалось переломить тренд на падение рождаемости, который наблюдался с 2015 до 2023 года. Как сообщила вице-премьер-министр социальной политики региона Анжелика Майстер, в 2025 году коэффициент рождаемости составил в Калининградской области 1,218‰ при плановом показателе 1,19. В 2023 году коэффициент составлял 1,18.
Как говорится в докладе уполномоченного по правам человека в Калининградской области Владимира Никитина, демографическая ситуация в Калининградской области остаётся сложной, об этом свидетельствует и тот факт, что численность рожденных детей ежегодно сокращается. «По данным Калининградстата, в 2025 году в области родилось 7468 детей (в 2024 году 7 477, в 2023 году — 7 558, в 2022 году — 8 177 детей)», — отмечается в докладе. При этом, по данным Калининградстата за 2011−2020 годы, пик рождаемости в регионе пришёлся на 2015 год, когда на свет появилось 12399 детей.