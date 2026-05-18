В Ростове вынесен приговор экс-финдиректору «10-ГПЗ» за мошенничество на 2,2 млрд рублей

Источник: Коммерсантъ

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему директору по финансам ООО «10-ГПЗ» Федору Захарцову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, Захарцов, используя служебное положение, участвовал в хищении имущества путем обмана в составе организованной группы. Общий ущерб по делу превысил 2,238 млрд руб.

В суде отметили, что на стадии предварительного следствия с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Подсудимый полностью признал вину.

Суд признал Захарцова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях. Кроме того, суд назначил штраф в размере 500 тыс. руб.

Гражданские иски потерпевших на сумму 2,238 млрд руб. удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.

Подробнее читайте в материале «Подшипником ударили по госбюджету».