Причинившую ущерб на 1,4 млн рублей майнинговую ферму накрыли в Нижнем Новгороде

Незаконное подключение к электросетям для майнинга пресекли на Автозаводе в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Незаконное подключение к электросетям для майнинга пресекли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В период с октября 2024 года по настоящее время неизвестный заменил оборудование в трансформаторной подстанции, чтобы получать больше электричества для работы майнинговой фермы.

При этом за использование электроэнергии никто не платил — ущерб превысил 1,4 млн рублей. Майнинговая ферма находилась на улице Строкина. Правоохранители изъяли 60 блоков, три коробки майнингового оборудования и другую технику.

Возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба. Полицейские разыскивают нарушителей, организовавших майнинговую ферму.

