Теодор Курентзис представил новую программу

Звезда французского барокко Жан-Филипп Рамо — один из самых важных для Теодора Курентзиса композиторов. Первая значимая программа по его произведениям возникла в 2011 году. Три года спустя на лейбле Sony вышел диск Rameau — The Sound of Light. В начале прошлого года на подмостках Парижской оперы прошла премьера оперы «Кастор и Поллукс» под управлением Теодора Курентзиса и в режиссуре Питера Селларса. А ныне в свой гастрольный тур отправляется проект «Рамо: Звук света — 2».
Дабы светская публика не утомилась, Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna собрали всего лишь полуторачасовое пастиччо без антракта. Музыкантам удалось достаточно ярко представить все разнообразие наследия Рамо, состоящего из дюжины опер и дюжины балетов, а также полутора десятков обязательных для XVIII века «королевских дивертисментов».
Если 15 лет назад Теодор Курентзис знакомил аудиторию с Рамо в формате гала-концерта, сверкающего виртуозностью исполнителей, то сегодня это уже спектакль (режиссер — Елизавета Мороз), полный внутренней драматургии.
Первая, условная часть — хоровой пролог с действием, возникающим из зала и тут же вовлекающим публику в круговорот эпических страстей. Вторая — сфокусирована на диалоге людей и богов. Эпилог же дарит попытку обретения гармонии человека с природой.
Оркестр звучит феноменально, поражая высшей степенью исполнительского темперамента. Вокальные соло от стажерской группы Академии имени Антона Рубинштейна (Юлия Вакула, Ксения Дородова, Ивета Симонян и Диана Носырева, Татьяна Бикмухаметова) — и привлеченных певцов Алексея Курсанова и Жака Мартиросяна выглядели довольно скромно. Большое количество технических погрешностей и недостаточный для этой музыки объем голосов большинства солистов привносили в исполнение флер домашнего музицирования. Это отчасти сказалось на общем впечатлении от действа, создающего ощущение сакрального ритуала.
Кстати.
Именно «Рамо: Звук света — 2» станет кодой нынешнего Дягилевского фестиваля в Перми, который в последние годы стал, пожалуй, самым ожидаемым музыкальным форумом в России.
Публикация его программы всегда вызывает неподдельный интерес как к одному из лучших фестивалей мира.
В этот раз афиша удивила отсутствием оперных постановок, что казалось прежде обязательной традицией. Зато появились солидный блок танцевальных постановок и новый раздел программы — «Остров». Значительно расширена хоровая тема и увеличено количество перформансов.
Конечно, в первую очередь подчистую разбираются билеты на все события с личным участием Теодора Курентзиса. В этом году акцент будет сделан на концертные программы, которые уже были представлены и в российских столицах, и в рамках международных гастролей. Тут и Рамо, и Гендель, Моцарт и Бетховен.
Фестиваль пройдет с 11 по 20 июня.
Продажа билетов на события основной программы начинается 21 мая, в полдень по московскому времени.