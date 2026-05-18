Как проверить гида для активного отдыха?

Проводника для сложного похода необходимо выбирать ответственно.

Источник: Freepik.com

В весенне-летний сезон россияне все чаще выбирают активный отдых: пешие походы, восхождения на вершины или сплавы по рекам. Такие приключения требуют профессионального сопровождения. Как убедиться в надежности проводника — читайте в справке aif.ru.

Для каких видов активного отдыха требуется инструктор-проводник?

Специально обученный гид необходим на маршрутах, представляющих опасность для здоровья. Федеральный закон о туризме относит к ним: альпинистские и горные треки, водные маршруты (сплавы), лыжные и спелеотуры, а также походы под водой и пешие переходы по сложной местности.

Как проверить гида?

Главный критерий — наличие официальной аттестации. Она подтверждает, что проводник ориентируется на местности, способен обезопасить группу, готов действовать в экстренных ситуациях, владеет навыками первой помощи.

Аттестованные специалисты обязаны уведомлять МЧС о выходе на маршрут и завершении похода.

Где искать данные об аттестации инструктора-проводника?

Вся информация о легальных гидах собрана в едином федеральном реестре (доступен на сайте Минэкономразвития). Также у каждого официального инструктора есть нагрудный знак с QR-кодом. При наведении камеры телефона код ведет на страницу реестра, где можно убедиться в квалификации проводника. С 1 июля 2024 года такая аттестация стала обязательной, подтверждать ее нужно раз в пять лет, пояснила aif.ru юрист Ирина Лукьянова.

Что еще важно проверить?

До старта маршрута грамотный гид всегда:

  • предоставит свой номер в реестре;
  • подтвердит регистрацию группы в МЧС (подать заявку можно лично в отделении или онлайн через форму на сайте ведомства);
  • назовет максимальное количество туристов в группе (на одного инструктора);
  • проведет подробный инструктаж по технике безопасности, снаряжению и медицинским противопоказаниям.

Почему регистрация в МЧС обязательна?

Если группа зарегистрирована, спасатели точно знают зону передвижения и при задержке выхода на контрольную точку сразу начнут поиски. В случае резкого ухудшения погоды или ЧС ведомство может оперативно предупредить туристов или эвакуировать их. Для организованных туров эту процедуру берет на себя туроператор. Если же гид отказывается регистрировать группу — от его услуг лучше отказаться.

