Как проверить гида для активного отдыха?

В весенне-летний сезон россияне все чаще выбирают активный отдых: пешие походы, восхождения на вершины или сплавы по рекам. Такие приключения требуют профессионального сопровождения. Как убедиться в надежности проводника — читайте в справке aif.ru.
Для каких видов активного отдыха требуется инструктор-проводник?
Специально обученный гид необходим на маршрутах, представляющих опасность для здоровья. Федеральный закон о туризме относит к ним: альпинистские и горные треки, водные маршруты (сплавы), лыжные и спелеотуры, а также походы под водой и пешие переходы по сложной местности.
Как проверить гида?
Главный критерий — наличие официальной аттестации. Она подтверждает, что проводник ориентируется на местности, способен обезопасить группу, готов действовать в экстренных ситуациях, владеет навыками первой помощи.
Аттестованные специалисты обязаны уведомлять МЧС о выходе на маршрут и завершении похода.
Где искать данные об аттестации инструктора-проводника?
Вся информация о легальных гидах собрана в едином федеральном реестре (доступен на сайте Минэкономразвития). Также у каждого официального инструктора есть нагрудный знак с QR-кодом. При наведении камеры телефона код ведет на страницу реестра, где можно убедиться в квалификации проводника. С 1 июля 2024 года такая аттестация стала обязательной, подтверждать ее нужно раз в пять лет, пояснила aif.ru юрист Ирина Лукьянова.
Что еще важно проверить?
До старта маршрута грамотный гид всегда:
- предоставит свой номер в реестре;
- подтвердит регистрацию группы в МЧС (подать заявку можно лично в отделении или онлайн через форму на сайте ведомства);
- назовет максимальное количество туристов в группе (на одного инструктора);
- проведет подробный инструктаж по технике безопасности, снаряжению и медицинским противопоказаниям.
Почему регистрация в МЧС обязательна?
Если группа зарегистрирована, спасатели точно знают зону передвижения и при задержке выхода на контрольную точку сразу начнут поиски. В случае резкого ухудшения погоды или ЧС ведомство может оперативно предупредить туристов или эвакуировать их. Для организованных туров эту процедуру берет на себя туроператор. Если же гид отказывается регистрировать группу — от его услуг лучше отказаться.