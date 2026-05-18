Как проверить гида для активного отдыха?

Вся информация о легальных гидах собрана в едином федеральном реестре (доступен на сайте Минэкономразвития). Также у каждого официального инструктора есть нагрудный знак с QR-кодом. При наведении камеры телефона код ведет на страницу реестра, где можно убедиться в квалификации проводника. С 1 июля 2024 года такая аттестация стала обязательной, подтверждать ее нужно раз в пять лет, пояснила aif.ru юрист Ирина Лукьянова.