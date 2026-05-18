В Москве обновят разметку на 28 тысячах пешеходных переходов

Для ее нанесения используют износостойкие материалы: холодный пластик и термопластик.

Новую разметку нанесут на 28 тыс. пешеходных переходов Москвы в этом году, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Модернизация дорожных объектов ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Городские службы обновляют разметку на всех дорожных объектах, уделяя особое внимание главным магистралям и улицам, участкам возле образовательных, медицинских, социальных и культурно значимых учреждений, а также у крупных транспортных узлов и станций метро. Для нанесения горизонтальной дорожной разметки используют износостойкие материалы: холодный пластик и термопластик. Общая площадь обновленных пешеходных переходов превысит 470 тыс. кв. м.

Как ранее сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, специалисты наносят разметку преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения, что позволяет избежать пробок и обеспечить безопасность.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.