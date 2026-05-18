Эксперт назвал наименее полезный вид хлеба

При синдроме раздражённого кишечника изделия из белой муки могут вызывать вздутие и трудности со стулом. Более полезным вариантом врач назвала хлеб с семенами, орехами и злаками: такие добавки повышают питательность за счёт полезных жиров, аминокислот и минералов. Однако калорийность тоже растёт, поэтому даже этот продукт эндокринолог советует есть умеренно.