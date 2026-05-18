В Новокузнецке благоустроят 3 пешеходные зоны

Три пешеходные зоны благоустроят в Кузнецком районе Новокузнецка Кузбасса в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Подрядные организации приступили к первому этапу обновления пешеходных тротуаров от дома № 31/1 по улице Ленина до дома № 18 по улице Шункова. Также работы пройдут от дома № 1 до дома № 5 по улице Грибоедова и на отрезке от дома № 54 по улице Ленина до дома № 13 по улице Бугарева.
«Мы приступили к практической реализации проектов, которые выбрали жители. Сейчас на участках работает техника, снимающая изношенный асфальт и бордюры. Это самый шумный и неудобный этап, но без него невозможно создание качественного основания», — отметил руководитель администрации Кузнецкого района Александр Кропин.
Следующим этапом после демонтажа станет подготовка щебеночного основания и установка нового бордюрного камня.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.