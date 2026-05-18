Оранжевые электротакси представили на выставке «ЦИПР-2026»

Ранее стало известно, что депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области поддержали в первом чтении введение единого цвета для такси. Все автомобили, согласно законопроекту, должны быть окрашены в оранжевый цвет. Соблюдение данного требования позволит пассажирам и контролирующим органам быстрее идентифицировать такси в потоке транспорта. Планируется, что предлагаемые изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года.