Оранжевые электротакси представили на выставке «ЦИПР-2026»

Три электротакси оранжевого цвета представили на XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (12+), проходящей в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая, передаёт корреспондент ИА «Время Н».
Согласно информации на стенде, они будут задействованы в различных городских проектах как рекламной, так и туристической направленности.
Ранее стало известно, что депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области поддержали в первом чтении введение единого цвета для такси. Все автомобили, согласно законопроекту, должны быть окрашены в оранжевый цвет. Соблюдение данного требования позволит пассажирам и контролирующим органам быстрее идентифицировать такси в потоке транспорта. Планируется, что предлагаемые изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года.