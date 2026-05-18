В НГЛУ прошла творческая встреча с замгендиректора «АиФ» Мариной Мишункиной

В Нижегородском государственном лингвистическом университете (НГЛУ) состоялась встреча студентов с первым заместителем генерального директора АО «Аргументы и Факты» Мариной Мишункиной.
В ходе встречи прошла автограф-сессия. Студенты смогли получить подпись автора на экземплярах книги Марины Мишункиной «Пока не наступит утро. Истории о путешествиях, любви и знаках вселенной» (16+), которая увидела свет в конце прошлого года.
Мероприятие было в формате открытой лекции и дискуссии, в рамках которой спикер поделилась историями из своего профессионального пути и личным опытом. Марина Мишункина, которая также занимается общественной деятельностью и преподает в Финансовом университете при Правительстве РФ, обсудила со студентами взгляды на жизнь, отношения и творчество.
Ранее сообщалось, что сетевую программу с возможностью обучения в Китае создадут в НГЛУ.