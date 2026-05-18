Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НГЛУ прошла творческая встреча с замгендиректора «АиФ» Мариной Мишункиной

Первый замглавы издательского дома обсудила со студентами карьеру, взгляды на жизнь и представила свою книгу.

В Нижегородском государственном лингвистическом университете (НГЛУ) состоялась встреча студентов с первым заместителем генерального директора АО «Аргументы и Факты» Мариной Мишункиной.

В ходе встречи прошла автограф-сессия. Студенты смогли получить подпись автора на экземплярах книги Марины Мишункиной «Пока не наступит утро. Истории о путешествиях, любви и знаках вселенной» (16+), которая увидела свет в конце прошлого года.

Мероприятие было в формате открытой лекции и дискуссии, в рамках которой спикер поделилась историями из своего профессионального пути и личным опытом. Марина Мишункина, которая также занимается общественной деятельностью и преподает в Финансовом университете при Правительстве РФ, обсудила со студентами взгляды на жизнь, отношения и творчество.

Ранее сообщалось, что сетевую программу с возможностью обучения в Китае создадут в НГЛУ.