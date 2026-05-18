Белорусский хирург назвал тяжелый недуг, который ждет треть пациентов с варикозом в течение 13 лет

У трети пациентов с варикозными венами в течение 13 лет развиваются трофические язвы. Об этом на YouTube-канале «Медицинского вестника» сказал доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии Белорусского государственного медуниверситета, председатель Белорусской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов Владимир Хрыщанович.
По его словам, у половины пациентов с варикозной болезнью на одной ноге в течение 5 лет поражается и вторая нога. А вот прогрессия варикозной болезни до клинически значимых проявлений составляет 4% в год.
«Степень и скорость прогрессии сложно прогнозировать», — подчеркнул Владимир Хрыщанович и отметил, что именно поэтому в лечении нуждаются абсолютно все пациенты с хроническими заболеваниями вен, среди которых самая распространенная патология — это варикоз.
Сосудистый хирург отметил, что женский пол — один из факторов риска при варикозной болезни. Распространенность варикоза у нерожавших женщин старше 40 лет — на уровне 20%, у женщин с 1−4 беременностями — 40%, с 5 и более беременностями — 65%.
К факторам риска прогрессирования хронического заболевания вен относятся также наследственность, тромбофлебит, низкая физическая активность, работа все время на ногах, избыточный вес, высокий рост, а также курение, прием оральных контрацептивов, частые запоры.
