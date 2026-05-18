В гимназии села Верхний Услон Татарстана открыли швейный цех

Проект нацелен на раннюю профориентацию школьников и популяризацию рабочих профессий. На площадке ученики освоят современные швейные технологии на уровне, приближенном к профессиональному. Школьников научат работать на современных швейных машинах, разбираться в видах тканей и их свойствах, делать выкройки, шить изделия, ремонтировать и обновлять вещи своими руками. Для «Швейного цеха первых» закупили профессиональные машины, оверлоки, раскройное оборудование, ткани и фурнитуру, а также инструменты и расходные материалы.