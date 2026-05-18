В гимназии села Верхний Услон Татарстана открыли швейный цех

Новую образовательную площадку «Швейный цех первых», созданную в ходе реализации нацпроекта «Кадры», открыли в Верхнеуслонской гимназии Республики Татарстан. Об этом сообщили в исполнительном комитете Верхнеуслонского муниципального района.
Проект нацелен на раннюю профориентацию школьников и популяризацию рабочих профессий. На площадке ученики освоят современные швейные технологии на уровне, приближенном к профессиональному. Школьников научат работать на современных швейных машинах, разбираться в видах тканей и их свойствах, делать выкройки, шить изделия, ремонтировать и обновлять вещи своими руками. Для «Швейного цеха первых» закупили профессиональные машины, оверлоки, раскройное оборудование, ткани и фурнитуру, а также инструменты и расходные материалы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.