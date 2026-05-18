Опрос показал, что россияне думают о поддержке искусства государством

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Большинство россиян (66%) считает, что государство должно в равной степени финансировать как традиционное, так и современное искусство, сообщил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
Федоров в ходе пресс-конференции, посвященной пятилетию со дня создания Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), привел результата опроса АЦ ВЦИОМ, в котором у респондентов спросили, какие проекты, по их мнению, следует поддерживать за счет бюджетных средств в первую очередь — представляющие традиционное искусство или современное.
«Вот только 4% полагают, что фонд должен делать уклон в пользу современного искусства, 25% — полагают, что нужно ориентироваться на искусство традиционное, и две трети, 66%, полагают что не это должно быть критерием важным при распределении — востребованы должны быть и то направление, и другое, то есть и традиционное, и современное. Видимо, все-таки не по этому критерию нужно выбирать, а по каким-то другим — более содержательным», — сказал Федоров.
По его словам, почти половина (45%) опрошенных считает, что в первую очередь за счет бюджетных средств следует поддерживать проекты, в которых принимают участие региональные и местные деятели.
Кроме того, у респондентов узнали, хотели бы они организовать или выступить на культурных мероприятиях.
«Смотрите, 16% говорят, что им хотелось организовать такого рода мероприятие. Здесь мы зафиксировали повышенную долю желающих организовать (мероприятие — ред.) среди двух самых молодых возрастных когорт — это 18−24 и 25−34 года. То есть там запал более серьезный. И 19% — не прочь сами бы выступить на такого рода мероприятиях. Здесь тоже повышенная доля, до 31%, в молодежной когорте», — добавил директор.
Федоров привел результаты всероссийского репрезентативного опроса «ВЦИОМ-онлайн», проведенного 25−29 марта среди 2 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки 3,1%.