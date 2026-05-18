Ушла из жизни знаменитая параспортсменка Мария Никифорова

Спортивная карьера Марии Никифоровой развивалась стремительно. В 2017 и в 2021-х годах она забирала серебро на чемпионате мира, а два года подряд завоевывала бронзу на соревнованиях мирового уровня. Многократная чемпионка России, призер чемпионатов Европы, в 2021-м она остановилась в шаге от пьедестала на Паралимпийских летних играх в Токио. Тогда же за «спортивные достижения и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Волгоградской области» Марию Никифорову наградили благодарностью губернатора Андрея Бочарова.