Сбер усилит цифровые компетенции Нижегородской области

У Нижегородской области появится больше возможностей для цифрового развития. Регион вместе со Сбером будет участвовать в подготовке специалистов по искусственному интеллекту, а также планирует открытие современного технологического хаба в местном квартале высоких технологий, который сделают в едином контуре с нижегородским ИТ-кампусом «НЕЙМАРК». Всё это — результат соглашения, которое подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).