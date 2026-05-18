Кто представит ЮФО на федеральном этапе конкурса среди участковых?

В Волгограде подвели итоги II-го этапа конкурса «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных Южного федерального округа. Соревнования проходили на базе Волгоградской академии МВД.
Свои способности продемонстрировали правоохранители из Адыгеи и Калмыкии, Крыма и Краснодарского края, Севастополя, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Лауреатом стал старший лейтенант полиции Александр Федин — участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Калачевскому району. Второе место у участника из Калмыкии, третье — у представителя Краснодарского края.
Теперь Александр Евгеньевич представит Южный федеральный округ на заключительном этапе Всероссийского конкурса. Он пройдет 24−25 сентября на базе Барнаульского юридического института МВД.