Кто представит ЮФО на федеральном этапе конкурса среди участковых?

Лауреатом II-го этапа конкурса «Лучший по профессии» стал полицейский из Калача-на-Дону.

В Волгограде подвели итоги II-го этапа конкурса «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных Южного федерального округа. Соревнования проходили на базе Волгоградской академии МВД.

Свои способности продемонстрировали правоохранители из Адыгеи и Калмыкии, Крыма и Краснодарского края, Севастополя, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Лауреатом стал старший лейтенант полиции Александр Федин — участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Калачевскому району. Второе место у участника из Калмыкии, третье — у представителя Краснодарского края.

Теперь Александр Евгеньевич представит Южный федеральный округ на заключительном этапе Всероссийского конкурса. Он пройдет 24−25 сентября на базе Барнаульского юридического института МВД.

