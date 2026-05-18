Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода 18 мая

Источник: Живем в Нижнем

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, в воздушной гавани Нижнего Новгорода сегодня утром остановили прием и выпуск самолетов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В течение дня в аэропорту объявляли о задержке и отмене рейсов. О проблемах с вылетом в столицу Приволжья в своих соцсетях писали именитые спортсменки Арина и Дина Аверины.

Ранее губернатор Нижегородской области рассказал, что более 20 вражеских беспилотников атаковали Нижегородскую область утром и днем 18 мая. По предварительным данным, в результате налета БПЛА никто не пострадал. Зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
