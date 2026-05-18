В Калининграде пройдет акция по профилактике сахарного диабета

Во вторник, 20 мая, на площади Победы в Калининграде состоится профилактическая акция, посвященная предупреждению сахарного диабета. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
С 10:00 до 14:00 на площади будет работать специальный павильон, где жители смогут бесплатно проверить уровень глюкозы в крови и получить консультации специалистов по вопросам профилактики и контроля заболевания.
Акцию организуют Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с министерством здравоохранения Калининградской области.
