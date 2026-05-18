Saudi Aramco запустила первый на Ближнем Востоке коммерческий квантовый компьютер

В январе 2023 года венчурное подразделение Saudi Aramco — фонд Wa’ed Ventures — инвестировало в компанию Pasqal для локализации передовых технологий в Саудовской Аравии. С тех пор стороны разработали программу, направленную на решение сложных операционных задач в энергетическом и промышленном секторах, где гибридные квантовые подходы открывают возможности, недоступные для классических компьютеров. Развитие высоких технологий является одной из ключевых целей саудовской государственной программы диверсификации экономики «Видение-2030».