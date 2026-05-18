Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Saudi Aramco запустила первый на Ближнем Востоке коммерческий квантовый компьютер

Компании также представили коммерческую платформу "квантовые вычисления как услуга"

ДОХА, 18 мая. /ТАСС/. Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco совместно с технологической компанией Pasqal запустила первый в Саудовской Аравии квантовый компьютер. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

«Это достижение в области квантовых технологий принадлежит нашим саудовским исследователям, инженерам и ученым. Инвестируя в совместные исследования и обучение, мы создаем в королевстве квантовую экспертизу мирового уровня, которая станет основой для энергетических решений следующего поколения», — заявил исполнительный вице-президент Saudi Aramco по технологиям и инновациям Ахмад аль-Хувайтер.

Компании также представили первую на Ближнем Востоке коммерческую платформу «квантовые вычисления как услуга» (QCaaS). Вычислительный комплекс, расположенный в центре обработки данных Saudi Aramco в Дахране на востоке королевства, предоставит клиентам по всему миру удаленный облачный доступ к квантовому оборудованию для решения сложных промышленных задач.

Квантовый процессор Pasqal, первоначально развернутый в ноябре 2025 года, работает на основе технологии нейтральных атомов и управляет 200 программируемыми кубитами. Как отмечается в заявлении, вычислительные мощности будут использоваться для оптимизации портовой логистики, хранения углекислого газа, планирования буровых работ и разработки низкоуглеродных видов топлива. Доступ к облачной платформе также получат внешние организации, включая научно-исследовательские институты и университеты.

В январе 2023 года венчурное подразделение Saudi Aramco — фонд Wa’ed Ventures — инвестировало в компанию Pasqal для локализации передовых технологий в Саудовской Аравии. С тех пор стороны разработали программу, направленную на решение сложных операционных задач в энергетическом и промышленном секторах, где гибридные квантовые подходы открывают возможности, недоступные для классических компьютеров. Развитие высоких технологий является одной из ключевых целей саудовской государственной программы диверсификации экономики «Видение-2030».