На юге Воронежской области чрезвычайная прожароопасность

В Воронежской области установилась аномально жаркая погода. Днем столбики термометра поднимаются до 30-градусной отметки. При этом осадки прекратились и пока не прогнозируются.
В этих погодных условиях резко увеличивается риск возникновения лесных пожаров. По данным ГУ МЧС по региону, на 18 мая на юге области установился самый высокий класс пожарной опасности — пятый, чрезвычайный.
Речь идет о Россошанском, Петропавловском, Кантемировском, Верхнемамонском и Богучарском районах. Их жителям надо быть особенно аккуратными при обращении с огнем.
