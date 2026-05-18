МУС против Израиля: что могло стать причиной выдачи секретных ордеров

Иван Пятибратов напоминает, что Международный уголовный суд имеет дело с разного рода преступлениями против человечества, а Израиль уже не в первый раз сталкивается со вниманием МУС. В 2024 году были выданы ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.
По мнению Людмилы Самарской, внимание МУС могли привлечь нарушения международного права в контексте войны в Газе и расширение незаконных поселений на западном берегу реки Иордан.
Скорее всего, это может быть связано с ситуацией на палестинских территориях — в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
Иван Пятибратов в целом разделяет «палестинскую версию» расследования МУС, но при этом обращает внимание на другой возможный сюжет — действия израильской стороны в Ливане.
Еще одним элементом может являться Ливан, в отношении которого Израиль тоже ведет боевые действия, южные территории которого Израиль оккупирует. История с Палестиной, плюс история с Ливаном, скорее всего, побудила к новым расследованиям со стороны МУС.
Эксперт отмечает, что эффективность Международного уголовного суда на деле оказалась весьма ограниченной. Решение МУС об аресте Нетаньяху не было приведено в действие и, скорее всего, нынешняя история получит соответствующее продолжение.
Едва ли это всерьез чем-то грозит обозначенным лицам. Это проблема для израильской репутации, для репутации конкретных людей, и для дальнейших дипломатических усилий еврейского государства — израильская мягкая сила всерьез пострадала.