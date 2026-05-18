МУС против Израиля: что могло стать причиной выдачи секретных ордеров

Международный уголовный суд выдал секретные ордера на арест двух израильских политиков и двух военных. О каких обвинениях идет речь и с какими эпизодами они могут быть связаны? На вопросы редакции Новостей Mail ответили научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская и доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Taim Mouneb/Abaca/Sipa USA/TASS

Иван Пятибратов напоминает, что Международный уголовный суд имеет дело с разного рода преступлениями против человечества, а Израиль уже не в первый раз сталкивается со вниманием МУС. В 2024 году были выданы ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Сегодня имена обвиняемых израильтян официально не раскрываются. По данным издания Haaretz, фигурантами расследования МУС могли стать глава Минфина Бецалель Смотрич и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир.

По мнению Людмилы Самарской, внимание МУС могли привлечь нарушения международного права в контексте войны в Газе и расширение незаконных поселений на западном берегу реки Иордан.

Скорее всего, это может быть связано с ситуацией на палестинских территориях — в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Людмила Самарская
научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Иван Пятибратов в целом разделяет «палестинскую версию» расследования МУС, но при этом обращает внимание на другой возможный сюжет — действия израильской стороны в Ливане.

Еще одним элементом может являться Ливан, в отношении которого Израиль тоже ведет боевые действия, южные территории которого Израиль оккупирует. История с Палестиной, плюс история с Ливаном, скорее всего, побудила к новым расследованиям со стороны МУС.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Эксперт отмечает, что эффективность Международного уголовного суда на деле оказалась весьма ограниченной. Решение МУС об аресте Нетаньяху не было приведено в действие и, скорее всего, нынешняя история получит соответствующее продолжение.

Едва ли это всерьез чем-то грозит обозначенным лицам. Это проблема для израильской репутации, для репутации конкретных людей, и для дальнейших дипломатических усилий еврейского государства — израильская мягкая сила всерьез пострадала.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

В воскресенье командующий Центральным округом ЦАХАЛ генерал-майор Ави Блу подписал приказ о применении судами нового закона о смертной казни для террористов на Западном берегу реки Иордан. В Израиле смертная казнь за обычные уголовные преступления была отменена в середине 1950‑х годов.