В старинном здании на набережной Балтийска открыли туристско-информационный центр

В старинном здании на набережной Балтийска открыли туристический информационный центр. Об этом сообщила глава округа Нина Фёдорова на своей странице «ВКонтакте».
Туристский центр на улице Красной Армии, 2 Г заработал 18 мая. В здании посетители могут узнать информацию о Балтийске и экскурсионных программах, а также приобрести сувениры. Кроме того, там обустроили общественный туалет.
«Развитие туризма — это не только новые лица на улицах, но и рабочие места, импульс для местного бизнеса и пополнение бюджета. А начинается знакомство с любой территорией именно с ТИЦ. Здесь формируется первое впечатление о городе, и оно должно быть безупречным. Честно скажу: сроки открытия пришлось сдвинуть. Подрядчик выполнил не все работы качественно и в полном объёме. Мы принципиально не принимали объект до тех пор, пока каждый недочёт не был устранён. Сейчас все замечания позади, и центр готов встречать гостей», — рассказала Фёдорова.
К ремонту одноэтажного здания XIX века на набережной приступили летом 2023 года. Контракт на 12,7 миллиона рублей заключили с компанией «Термоизола Балт».
В старинном объекте решили оборудовать туристический центр с одним рабочим местом и общественный туалет. Подрядчику предстояло очистить проёмы, переложить фрагменты кирпичной кладки, обустроить новые полы, заменить перегородку и кровлю, установить окна и двери. Ремонт должны были завершить ещё в декабре 2023 года. Позже открытие перенесли на весну 2026-го.
Здание на набережной построили в 1860-х годах. Оно предназначалось для хранения плавсредств спасателей. Подобные строения в те времена появились и в других прибрежных городах, но сохранились только в Балтийске. Во время войны лодочная база использовалась как склад и оборонительное сооружение. Идея открыть в старинном объекте туалет появилась в 2020 году.