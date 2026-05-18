Нижегородцы приняли участие во Всероссийском слёте Движения Первых

Нижегородские активисты приняли участие во Всероссийском добровольческом слёте Движения Первых в Самаре.
В течение шести дней участники слёта проходили насыщенную просветительскую программу, принимали участие в мастер-классах, работали с наставниками из разных регионов страны и находили новых друзей. Особое внимание было уделено развитию добровольческих инициатив, обмену опытом между регионами и поддержке социально значимых проектов.
«Добровольческий слёт подарил мне гору положительных эмоций, — поделилась впечатлениями участница слета, активистка Движения Первых Московского района города Нижнего Новгорода Алёна Познухова. — Я узнала много нового о системе добровольчества и как развивать его у себя в регионе. Я уверена, что наше волонтёрское движение после этого слёта будет только лучше и лучше, ведь теперь у нас есть не только желание помогать, но и конкретные инструменты, а главное — единомышленники по всей стране, которые точно знают, что делать. Впереди — рост и множество новых добрых дел!».
Участницей слета стали и активистка Движения Первых Приокского района города Нижнего Новгорода Дарья Осокина.
«Неделя на Всероссийском добровольческом слёте Движения Первых — это не просто событие, а настоящий импульс к действию! Я уехала с переполненным сердцем, новыми идеями и верой в то, что вместе мы можем сделать этот мир добрее. Эти эмоции, знакомства и опыт — бесценны!», — говорит она.
Нижегородскую область представили также активисты Движения Первых Городецкого, Володарского, Починковского округов, городских округов города Дзержинск и города Кулебаки. Нижегородцы работали по пяти тематическим трекам: «Делай добро», «Обучение служением. Первые», «Сотрудничество», «Наставники Первых» и «Территория Заботы».
«Всероссийский добровольческий слет Движения Первых показал, насколько у нас сильные, неравнодушные и по-настоящему деятельные ребята. За эти дни участники смогли освоить образовательную программу, они пробовали себя в реальных добровольческих практиках, учились работать в команде, искать решения, слышать друг друга и брать ответственность за общее дело. В треке “Делай добро” финалисты конкурса проходили серьезные испытания: проверяли знания об основах добровольчества, участвовали в дебатах, презентовали свои команды и инициативы», — отметил Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
Наследием всероссийского слета в Самаре стал мурал на здании средней школы в поселке Рощинский Самарской области, посвящённый защитникам Родины разных эпох. Его создание стало частью патриотической программы слёта.
Соорганизатором Всероссийского добровольческого слёта Движения Первых выступила Ассоциация волонтёрских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф», партнёр слёта — министерство молодёжной политики Самарской области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что отделения «Движения Первых» открылись в нижегородских детских садах.