Нижегородский аэропорт возобновил работу после атаки БПЛА 18 мая

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова возобновил отправку и прием воздушных судов после отмены ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В настоящее время все службы аэропорта работают в штатном режиме, рейсы будут вылетать в порядке заявленной очередности.
Временный запрет на полеты был введен около 6 часов утра 18 мая из-за потенциальной угрозы атаки беспилотников. Как стало известно позднее, в течение дня силы ПВО успешно нейтрализовали более 20 БПЛА над территорией Нижегородской области. По словам губернатора Глеба Никитина, жертв нет, зафиксированы лишь незначительные повреждения гражданской инфраструктуры.
Из-за закрытия воздушного пространства в терминале произошли длительные задержки вылетов. Представители авиакомпаний на постоянной основе работали с пассажирами, обеспечивая их горячим питанием, прохладительными напитками и мягким инвентарем. Пассажирам рекомендуют следить за актуальным статусом рейсов на онлайн-табло.