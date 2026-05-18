В Орске благоустроят центральный парк

Второй этап благоустройства центрального парка выполнят в Орске Оренбургской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Этим летом у входа в парк появится новая малая сцена. Строители уже убрали там старое покрытие и разметили место. Рядом с теннисным центром тротуарной плиткой замостят новые дорожки и обновят освещение. Кроме того, на территории парка оборудуют новый игровой комплекс и сделают систему автоматического полива.
«За два этапа благоустройства обновим четверть всей территории парка. Это большой шаг к тому, чтобы сделать любимое место отдыха современным и удобным для всех горожан. Сейчас центральный парк снова участвует во Всероссийском голосовании. Если он победит, мы сможем провести и третий этап реконструкции», — отметил глава города Артем Воробьев. Проголосовать за объекты благоустройства можно на сайте.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.