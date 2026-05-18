Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные потушили загоревшуюся станцию техобслуживания в Балтийском переулке

Спасатели успели вынести из здания семь газовых баллонов.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде сотрудники МЧС потушили пожар на станции техобслуживания в Балтийском переулке. Об этом региональное управление ведомства сообщило в своём канале на платформе Макс в понедельник, 18 мая.

На месте работали 20 спасателей и шесть спецмашин. К моменту прибытия площадь возгорания достигла 150 м². Из здания вынесли два пропановых, столько же углекислотных и три ацетиленовых баллона, после чего открытое горение ликвидировали.

Огонь полностью уничтожил две легковушки, ещё одна получила повреждения. Пострадавших нет, причину случившегося установят органы дознания.

О пожаре очевидцы сообщили около 15:10. Над постройками поднялся густой чёрный дым, к автосервису прибыли спасатели и медики.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше