Волгоградская область получит 49 новых автобусов

Парк пассажирского транспорта Волгоградской области пополнится 49 новыми автобусами, сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства. Область вошла в число первых трех регионов, которые получат в этом году федеральное софинансирование при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Благодаря новой инициативе регионам предоставляются прямые субсидии из федерального бюджета: они покрывают от 40 до 60% стоимости базовой комплектации транспортных средств. Волгоградские предприятия получат в свое распоряжение 10 автобусов особо большого класса и 16 — большого. В Волжский направят 23 единицы транспорта: 19 — большого класса и по два — среднего и особо большого классов. Поставки автобусов ожидаются в третьем квартале.
Напомним, развитие инфраструктуры общественного транспорта является абсолютным приоритетом для региона. Благодаря участию в нацпроектах «Инфраструктура для жизни» и «Безопасные качественные дороги» за последние четыре года было закуплено 62 низкопольных трамвая, 112 троллейбусов, 21 электробус и 474 автобуса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.