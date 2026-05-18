Волгоградская область получит 49 новых автобусов

Благодаря новой инициативе регионам предоставляются прямые субсидии из федерального бюджета: они покрывают от 40 до 60% стоимости базовой комплектации транспортных средств. Волгоградские предприятия получат в свое распоряжение 10 автобусов особо большого класса и 16 — большого. В Волжский направят 23 единицы транспорта: 19 — большого класса и по два — среднего и особо большого классов. Поставки автобусов ожидаются в третьем квартале.