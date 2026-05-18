Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградка Мария Никифорова из паралимпийской сборной ушла из жизни в 39 лет

Выдающаяся волгоградская спортсменка скончалась после тяжелой болезни.

Источник: Комсомольская правда

Выдающаяся волгоградская спортсменка Мария Никифорова скончалась 16 мая. Победитель и призер чемпионатов Европы, Кубков мира и чемпионатов России по гребле на байдарках и каноэ, член паралимпийской сборной России ушла из жизни в 39 лет после тяжелой болезни, сообщили в облкомспорта.

— За время своей спортивной карьеры Мария не раз проявляла качества целеустремленного, волевого и трудолюбивого спортсмена, для которого не существовало никаких преград и препятствий, — говорится в некрологе.

Мария Никифорова родилась и выросла в Волгограде, окончила ВГАФК. Мастер спорта международного класса представляла Волгоградскую область и Санкт-Петербург. Среди ее достижений также серебро и бронза чемпионатов мира, четвертое место на XVI Паралимпийских летних играх в Токио.

Редакция присоединяется к соболезнованиям родным, близким, друзьям и коллегам Марии.