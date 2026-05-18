Волгоградка Мария Никифорова из паралимпийской сборной ушла из жизни в 39 лет

Выдающаяся волгоградская спортсменка Мария Никифорова скончалась 16 мая. Победитель и призер чемпионатов Европы, Кубков мира и чемпионатов России по гребле на байдарках и каноэ, член паралимпийской сборной России ушла из жизни в 39 лет после тяжелой болезни, сообщили в облкомспорта.