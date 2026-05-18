Инновационный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 выработал 2 млрд кВтч электроэнергии

Сооружение энергоблоков № 1, № 2, № 3 и № 4 Курской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ входит в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года. Всего за этот период в РФ предстоит построить 38 новых энергоблоков в семи регионах. Энергоблоки Курской АЭС-2 — проект, сочетающий в себе передовые технологии, высокую надежность и усиленные системы защиты, соответствующие мировым стандартам. Сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 включено в нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии», реализуемый в период до 2030 года.