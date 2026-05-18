Беспрозванных сообщил о стабилизации рождаемости — 7468 детей родилось в 2025 году

На заседании правительства Калининградской области 18 мая губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что ситуация с рождаемостью в регионе стабилизировалась после долгого периода спада.
По данным Калининградстата, в 2025 году в регионе родилось 7468 детей. Это минимальный показатель за последние десять лет — в 2015 году на свет появились 12399 новорождённых. Пик рождаемости в регионе пришёлся именно на 2015 год, затем на протяжении почти десяти лет показатель неуклонно снижался.
Однако темпы падения замедлились. В 2024 году родилось 7477 детей, в 2025-м — 7468. Разница между двумя годами составила всего девять детей, тогда как в предыдущие годы спад измерялся сотнями.
Губернатор отметил, что впервые за долгое время в 2024 году коэффициент рождаемости стабилизировался, а в 2025 году падение удалось зафиксировать на том же уровне. «Подобный результат в течение двух лет подряд — это не случайность», — подчеркнул Беспрозванных.
Меры поддержки семей.
В Калининградской области действует комплекс мер поддержки семей с детьми. Среди них:
Единое пособие на детей — до 18922 рублей в месяц (100% прожиточного минимума ребёнка).Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трёх лет — 18922 рубля. Единовременная выплата юбилярам семейной жизни (50, 55, 60, 65 или 70 лет совместной жизни) — 5 тысяч рублей. С 1 июня 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут получить ежегодную выплату — возврат 7% из 13% НДФЛ, уплаченного родителями.
В 2025 году коэффициент рождаемости составил 1,218‰ при плановом показателе 1,19‰.
Несмотря на некоторую стабилизацию рождаемости, население региона продолжает сокращаться за счёт естественной убыли. На 1 января 2025 года численность жителей Калининградской области составляла 1032904 человека (Данных на 2026 год пока нет). Естественная убыль в 2024 году составила 5534 человека — число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза. Компенсирует потери миграционный прирост — в 2024 году он составил 4524 человека.