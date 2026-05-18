Беспрозванных сообщил о стабилизации рождаемости — 7468 детей родилось в 2025 году

По данным Калининградстата, в 2025 году в регионе родилось 7468 детей. Это минимальный показатель за последние десять лет — в 2015 году на свет появились 12399 новорождённых. Пик рождаемости в регионе пришёлся именно на 2015 год, затем на протяжении почти десяти лет показатель неуклонно снижался.