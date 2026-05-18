Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация «Олимпика» обратилась к воронежцам после гибели скейтбордиста

Посетителям спортивно-оздоровительного комплекса напомнили о правилах поведения на лыжероллерной трассе.

Источник: АиФ Воронеж

На фоне гибели 41-летнего скейтбордиста на одном из крутых спусков на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик» жителям Воронежа напомнили о правилах поведения на лыжероллерной трассе, которая предназначена для тренировок спортсменов и проведения соревнований.

В администрации отмечают, что из-за опасных спусков и высокой скорости движения спортсменов нахождение на ней требует особой осторожности. Оказавшись на лыжероллерной трассе, нужно двигаться по правой стороне. Детей родители обязаны держать за руку.

На территории лыжероллерной трассы запрещено:

гулять с маленькими детьми и колясками;

двигаться по трассе на лыжероллерах, роликах и велосипедах без защитной экипировки;

двигаться по трассе на лонгбордах, скейтах, самокатах, электроскутерах, моноколесах, сигвеях и иных персональных электрических средствах передвижения;

выгуливать собак;

запрещено движение любой мототехники, за исключением техники хозяйственной службы спортивного комплекса;

оставлять мусор и другие предметы;

находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.