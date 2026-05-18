Администрация «Олимпика» обратилась к воронежцам после гибели скейтбордиста

На фоне гибели 41-летнего скейтбордиста на одном из крутых спусков на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик» жителям Воронежа напомнили о правилах поведения на лыжероллерной трассе, которая предназначена для тренировок спортсменов и проведения соревнований.
В администрации отмечают, что из-за опасных спусков и высокой скорости движения спортсменов нахождение на ней требует особой осторожности. Оказавшись на лыжероллерной трассе, нужно двигаться по правой стороне. Детей родители обязаны держать за руку.
На территории лыжероллерной трассы запрещено:
гулять с маленькими детьми и колясками;
двигаться по трассе на лыжероллерах, роликах и велосипедах без защитной экипировки;
двигаться по трассе на лонгбордах, скейтах, самокатах, электроскутерах, моноколесах, сигвеях и иных персональных электрических средствах передвижения;
выгуливать собак;
запрещено движение любой мототехники, за исключением техники хозяйственной службы спортивного комплекса;
оставлять мусор и другие предметы;
находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.