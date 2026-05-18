Нижегородские школьники смогут использовать дома лицензированный редактор «Р7 офис»

Школьники Нижегородской области получат домашний доступ к лицензированному офисному пакету «Р7 офис» — это стало возможным после подписания соглашения между правительством региона и АО «Р7». Документ о сотрудничестве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») 18 мая подписали губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин и генеральный директор АО «Р7» Евгений Шелковников.
Соглашение направлено на создание условий для популяризации и развития российского программного обеспечения.
«Р7 офис» — отечественная платформа для работы с документами и коммуникаций, в том числе с элементами ИИ. Продукт объединяет редакторы текста, таблиц и презентаций, корпоративную почту и видеоконференции, что позволяет пользователям решать рабочие и учебные задачи в единой среде без переключения между сервисами.
Глеб Никитин отметил, что программа разработана нижегородскими специалистами и уже получила признание на национальном уровне: в прошлом году она получила награду как лучшее платформенное решение. По его словам, ПО соответствует задачам импортозамещения, и правительство высоко ценит труд местных разработчиков.
Пакет совместим с российскими и зарубежными операционными системами, что, по словам сторон, важно для технологического развития страны. Минцифры включило «Р7 офис» в Реестр отечественного ПО для использования в крупных компаниях и федеральных органах власти.
Евгений Шелковников подчеркнул, что для компании важно, чтобы школьники региона могли работать в приложениях и в школе, и дома: «Это поможет ребятам с ранних лет осваивать современное отечественное программное обеспечение и поддержит технологическую независимость страны».
Напомним, XI конференция «ЦИПР» проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года при поддержке Правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области; организатор — компания «ОМГ». Мероприятие соотнесено с нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который стартовал в 2025 году по поручению Владимира Путина.