В минсоце назвали «очень популярной» меру поддержки, которой воспользовалось 140 семей

Вице-премьер — министр по социальной политике Анжелика Майстер назвала «очень популярной» мерой соцподдержки пособие студенческим семьям, которое с начала года получили 140 человек. Также она посчитала популярной мерой оздоровление беременных, которым воспользовались 60 человек. Об этом Майстер заявила на заседании правительства области 18 мая, докладывая о результатах реализации нацпроекта «Семья», «направленного на сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благосостояния людей и поддержку семей с детьми».
Вице-премьер рассказала, что в Калининградской области «действует широкий пакет мер поддержки семей с детьми, который включает в себя единовременные выплаты, регулярные выплаты, компенсации, льготы, предлагает дополнительные меры на создание условий для укрепления института семьи, повышения рождаемости и улучшения качества жизни семей с детьми». На реализацию мероприятий проекта предусмотрено «более 166 млн рублей».
«Одной из таких знаковых и очень популярных мер поддержки, которые предлагает проект, является единовременная выплата при рождении первого ребёнка в студенческой семье и семье, где родился первый ребёнок в течение трёх лет после окончания образовательной организации, — рассказала Майстер. — За истекший период нынешнего года этой мерой воспользовалось 140 наших семей». По её словам, «на эти цели в бюджете предусмотрено почти 160 млн руб.», речь идет о единовременной выплате в 345 тыс. рублей студенческим семьям.
Ещё одной мерой, которая, по словам вице-премьера, «также действительно пользуется большой популярностью в регионе», является мера по оздоровлению беременных женщин. «Она направлена на сохранение долгожданной беременности и рождение здорового ребёнка. Такое оздоровление предлагается по направлению врачей-гинекологов в том случае, если семья испытывает определённые материальные сложности. В нынешнем году этой мерой поддержки уже воспользовались 60 беременных женщин. В наших планах, что не менее 200 наших будущих мам смогут воспользоваться этой мерой поддержки», — сказала Майстер.
Кроме того, семьи получают сертификаты новорожденных, студенческие семьи — ежемесячные пособия в размере прожиточного минимума. «В целом в рамках проекта “Поддержка семьи” мерами социальной поддержки планируется охватить 768 наших жителей, которые воспитывают малышей. За истекший период текущего года мерами воспользовались 222 человека», — сообщила вице-премьер. 502 семьи Калининградской области получили с начала года региональный материнский капитал.
В рамках поддержки многодетных 13500 семей получают ежемесячную выплату, которая составляет 2217 ₽ Также более 13 000 многодетных смогут получить выплаты на подготовку к школе «почти 40 000 детей». Выплату обещают провести «проактивно» в июне-июле. Майстер также напомнила, что дети из многодетных семей имеют право на бесплатное питание в школе и проезд до места учебы.
Напомним, ранее региональные власти заявляли, что реализуемые в регионе меры поддержки позволили улучшить показатели рождаемости.