В минсоце назвали «очень популярной» меру поддержки, которой воспользовалось 140 семей

Ещё одной мерой, которая, по словам вице-премьера, «также действительно пользуется большой популярностью в регионе», является мера по оздоровлению беременных женщин. «Она направлена на сохранение долгожданной беременности и рождение здорового ребёнка. Такое оздоровление предлагается по направлению врачей-гинекологов в том случае, если семья испытывает определённые материальные сложности. В нынешнем году этой мерой поддержки уже воспользовались 60 беременных женщин. В наших планах, что не менее 200 наших будущих мам смогут воспользоваться этой мерой поддержки», — сказала Майстер.