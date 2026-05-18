Новые дороги, цветочные фигуры и клубы по интересам: что ждет Казань этим летом

Власти Казани объявили на деловом понедельнике в мэрии о масштабной подготовке города к летнему сезону. В столице Татарстана отремонтируют более 100 километров дорог, увеличат цветочное оформление улиц и запустят новые форматы досуга в парках и скверах, пишет ИА «Татар-информа».
Более 100 км дорог обновят в этом сезоне в Казани.
В 2026 году в Казани планируется привести в порядок 160 участков дорог общей протяженностью свыше 100 километров. Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев сообщил, что город продолжает активно развиваться и формировать новые условия для комфортной жизни.
По его словам, финансирование дорожной кампании превысит 20 млрд рублей: около 12 млрд рублей направят на ремонт улично-дорожной сети, 890 млн рублей — на модернизацию систем ливневой канализации. Дополнительно 3 млрд рублей предусмотрено на строительство и реконструкцию дорожных объектов, а 4,6 млрд рублей — на реализацию программы «Наш двор».
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в этом году власти рассчитывают существенно улучшить состояние дорог не только в центральной части города, но и в поселках.
«Тридцать поселков почувствуют улучшение. Это наша давнишняя мечта. Наконец-то садоводческие участки, товарищества и поселки приводятся в порядок», — сказал градоначальник.
Площадь цветочного оформления увеличат втрое.
Вместе с дорожным ремонтом власти Казани намерены существенно расширить цветочное оформление города. Как сообщил глава Комитета внешнего благоустройства Альберт Шайдуллин, площадь цветников и декоративных композиций в этом сезоне превысит 22 тыс. квадратных метров. Это почти втрое больше прежних показателей. На цветочное оформление в 2026 году выделено 177 млн рублей.
В мэрии объясняют увеличение расходов не только стремлением повысить туристическую привлекательность города, но и подготовкой к международным мероприятиям. В частности, в июне Казань примет саммит Россия — АСЕАН.
Новые цветники появятся на улице Вишневского, площади Тысячелетия и на въезде в город со стороны Оренбургского тракта. Кроме того, более 2 тыс. цветочных кашпо разместят вдоль 30 центральных улиц, включая Кремлевскую, Пушкина, Альберта Камалеева и Павлюхина.
В разных районах города установят 20 объемных композиций, включающих 70 цветочных фигур. Среди них — «Стена ФИФА», «Бутса», «Свисток», «Цветочное дерево», «Алиса в стране чудес», «Мяч», «Барс», «Лебеди», «Шары» и другие.
По словам Шайдуллина, обеспечить такие объемы удалось благодаря расширению тепличного комплекса МУП «Горводзеленхоз». Оформление города будет полностью выполнено из первого урожая саженцев, выращенных в новых теплицах предприятия.
В парках появятся новые клубы и турниры по лото.
К летнему сезону в Казани обновят и программу городских парков. Помимо уже привычных орнитологических прогулок, спортивных тренировок, шахматных турниров и детских барахолок, для жителей подготовят новые форматы досуга.
«Этим летом мы честно и по‑доброму говорим городу: “Давай дружить!” — и превращаем зеленые пространства в сеть живых клубов по интересам, где каждый находит “своих” по делу и настроению», — сказала глава Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова.
Так, например, на Черном озере заработает культурный клуб. Его участники смогут послушать лекции кураторов выставок, музейных специалистов и исследователей культуры, посвященные современным экспозициям и музейным практикам.
В сквере Аксенова откроют киноклуб с камерными встречами и обсуждением фильмов, а на Чайковом озере появится клуб здоровья — горожан ждут лекции врачей и фармацевтов, спортивные занятия под наблюдением медиков и разговоры о заботе о своем здоровье.
В пяти парках города организуют турниры по лото. По словам Латыповой, новый формат станет продолжением шахматных программ и будет рассчитан на посетителей всех возрастов.
Новые форматы досуга появятся и на набережной озера Кабан. В рамках концепции «Тынычлык көзгесе» («Зеркало тишины») здесь впервые проведут чайные церемонии у воды, фотопрогулки, виниловые вечера и выставку «Лица Кабана».
Ильсур Метшин отметил, что у каждого городского парка постепенно формируется собственная атмосфера и уникальная концепция.
Парки Казани вновь станут площадками для экопроектов и городских сообществ.
Глава Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова сообщила, что летом в Казани продолжат развивать проекты, вовлекающие жителей в благоустройство общественных пространств. По ее словам, помимо уже существующих сообществ, в городе появятся новые экологические и волонтерские инициативы.
В новом сезоне вновь заработают общественные огороды. Впервые такая площадка откроется на бульваре по улице Серова. Также выращивать урожай жители смогут в парке у ЖК «Салават Купере», Горкинско-Ометьевском лесу и парке имени Урицкого. Кроме того, в пяти городских парках в четвертый раз пройдет «Школа городского садовника», где участников научат уходу за растениями и основам экологии.
Продолжение получит проект «Парковые герои», объединяющий волонтеров для ухода за зелеными зонами и мелкого ремонта в парках. Новым направлением сезона станет программа «Друзья леса» в Горкинско-Ометьевском лесу: с мая по сентябрь жители смогут участвовать в экологических акциях, уборках территории и просветительских мероприятиях.
На набережной Казанки и Голубых озерах в шестой раз пройдет лаборатория «Горожанин — ученый», посвященная экологичному образу жизни и изучению природных территорий. Параллельно проект «Хранители Голубых озер» организует экскурсии, мастер-классы, походы и экосплавы по Казанке.
«Надеемся, что наши жители смогут в парках не только, выражаясь молодежным сленгом, “почилить”, но и получить вместе с детьми или друзьями новые впечатления, обучиться чему-то новому. И можно только радоваться тому, что каждая такая активность в парках уже стала традицией и стандартом работы нашей дирекции парков и скверов», — сказал мэр.