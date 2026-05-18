Новые дороги, цветочные фигуры и клубы по интересам: что ждет Казань этим летом

Вместе с дорожным ремонтом власти Казани намерены существенно расширить цветочное оформление города. Как сообщил глава Комитета внешнего благоустройства Альберт Шайдуллин, площадь цветников и декоративных композиций в этом сезоне превысит 22 тыс. квадратных метров. Это почти втрое больше прежних показателей. На цветочное оформление в 2026 году выделено 177 млн рублей.