Прокуратура добилась оснащения медицинских кабинетов в детских садах Шолоховского района

Прокуратура Шолоховского района проверила, как соблюдается закон в местных детских садах. Выяснилось, что в четырех дошкольных учреждениях в медицинских кабинетах не хватало оборудования для диагностики и оказания помощи детям. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.