Прокуратура добилась оснащения медицинских кабинетов в детских садах Шолоховского района

Прокуратура Шолоховского района проверила, как соблюдается закон в местных детских садах. Выяснилось, что в четырех дошкольных учреждениях в медицинских кабинетах не хватало оборудования для диагностики и оказания помощи детям. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Несмотря на отсутствие необходимого оборудования, руководители садов ничего не делали, чтобы исправить ситуацию.
После вмешательства прокуратуры медкабинеты в детсадах дооснастили всем необходимым.
