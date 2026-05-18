Кардиолог Прокофьев рассказал, как правильно начинать купальный сезон

Врач-кардиолог Денис Прокофьев в разговоре с NEWS.ru предупредил о рисках для здоровья при внезапном погружении в воду. Резкий переход от жары к прохладе может вызвать опасное для жизни состояние — остановку сердца. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо соблюдать определенные правила поведения на воде.
Специалист рекомендует не торопиться и постепенно привыкать к температуре воды. Заходить в воду следует с берега, делая небольшие шаги, с интервалом примерно в одну минуту, чтобы тело успело адаптироваться к прохладе.
Не стоит находиться в воде дольше 15 минут. Важно выбирать места для купания, где установлены буйки, чтобы избежать заплывания на большие расстояния и обеспечить безопасность. Купаться в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено, так как алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что может привести к опасным последствиям.
Высокая температура воздуха может негативно сказаться на здоровье. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В жаркую погоду могут возникнуть:
Гипертонические кризы — резкие повышения артериального давления.
Ишемические инсульты — нарушения мозгового кровообращения.
Обмороки — кратковременная потеря сознания из-за недостатка кислорода (гипоксии).
Прокофьев дал несколько советов, которые помогут избежать перегрева и сохранить здоровье:
Дополнительные методы охлаждения:
— Холодовые повязки: На запястья и голеностопы можно наложить ткань, смоченную холодной водой: эти области тела особенно чувствительны к перегреву.
— Холодные компрессы: Можно использовать специальные охлаждающие гели или пакеты, которые продаются в аптеках.
Питьевой режим:
— В жаркую погоду необходимо увеличить количество потребляемой жидкости до 3 литров в сутки.
— Предпочтительно пить чистую воду, но можно также употреблять компоты и морсы, особенно если они не содержат большого количества сахара.
Кондиционеры могут стать причиной простудных заболеваний, если использовать их неправильно. Поэтому специалист рекомендует вместо постоянного использования кондиционера регулярно проветривать комнаты. Регулярная влажная уборка поможет поддерживать оптимальную влажность воздуха.
Если всё же приходится использовать кондиционер, включайте его на короткий промежуток времени, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала 5 градусов.