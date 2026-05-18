В России стартует федеральная рекламная кампания «Учитель навсегда»

Для педагогов, готовых к новому жизненному маршруту, по нацпроекту действует программа «Земский учитель». Она помогает привлекать специалистов в школы малых городов и сел. По итогам конкурсных отборов 2025 года были закрыты все 599 вакансий в 79 регионах, а в 2026 году количество мест для участия в программе увеличено до 1216. Подробная информация о списке необходимых документов и порядке подачи заявки доступна на официальном сайте программы.