В России стартует федеральная рекламная кампания «Учитель навсегда»

Федеральная рекламная кампания «Учитель навсегда», основной площадкой которой стал навигатор возможностей педагогического образования в России — «Будьучителем.рф», стартует в России, сообщили в АНО «Национальные приоритеты». Условия для комфортной работы и профессионального развития педагогов создаются по нацпроекту «Молодёжь и дети».
Портал «Будьучителем.рф» поможет выбрать колледж или вуз, узнать о возможностях профессионального развития, а также вдохновиться успешными примерами представителей педагогического сообщества. Это один из инструментов, благодаря которому в стране растет интерес к педагогическому образованию. В российских школах сегодня работает более 346 тысяч учителей в возрасте до 39 лет, что составляет 32,5% от общего числа педагогов.
«Именно благодаря планомерной работе по поддержке учителей, в том числе реализации национального проекта “Молодёжь и дети”, мы видим закономерный результат. В школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными технологиями, используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению. Это важный ресурс для развития всей системы образования», — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Для педагогов, готовых к новому жизненному маршруту, по нацпроекту действует программа «Земский учитель». Она помогает привлекать специалистов в школы малых городов и сел. По итогам конкурсных отборов 2025 года были закрыты все 599 вакансий в 79 регионах, а в 2026 году количество мест для участия в программе увеличено до 1216. Подробная информация о списке необходимых документов и порядке подачи заявки доступна на официальном сайте программы.
Советники директоров по воспитанию помогают детям раскрывать таланты, реализовывать социальные инициативы и создавать новые воспитательные пространства в школах и организациях среднего профессионального образования. С 2025 года по нацпроекту такие специалисты получают ежемесячные выплаты, а профессиональное сообщество проекта продолжает расширяться: сегодня оно объединяет более 40 тысяч специалистов в сфере воспитания.
Всероссийский конкурс «Учитель года России», с 2025 года вошедший в национальный проект «Молодёжь и дети», направлен на выявление и поощрение талантливых педагогов, распространение лучших практик педагогического мастерства и повышение престижа профессии учителя. Профессиональное состязание проводится в несколько этапов, а в финале встречаются 89 представителей регионов. Имя «Учителя года России — 2026» назовут в октябре.
Телешоу «Классная тема!» дает учителям возможность выйти на широкую аудиторию и показать, что современный педагог может быть сильным методистом, вдохновляющим наставником и ярким спикером. Отправить заявку на участие в 5 сезоне можно до 31 мая включительно на сайте проекта.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.